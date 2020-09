Come sarà il Torino Film Festival 2020? Tutte le novità

Correlati

Il Torino Film Festival cambia. Cambia logo, identità visiva e formula, sotto la nuova direzione di Stefano Francia di Celle. Le novità dell’edizione 2020, la 38esima, sono state annunciate oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell’Aula del Tempio del Museo Nazionale del Cinema e in diretta streaming.

Una strategia di comunicazione che, in un certo senso, anticipa la nuova forma del festival torinese, che si terrà, come da tradizione, dal 20 al 28 novembre. Sarà, tuttavia, rinnovato nella forma, per venire incontro alle diverse esigenze del pubblico e garantire lo svolgimento in sicurezza. Inoltre, elementi di novità sono stati introdotti anche per sopperire al taglio di budget dell’edizione 2020 (1,5 milioni di euro, circa il 25 % in meno, che purtroppo ha portato alla “sospensione” del Premio Cipputi).

«Torino non rinuncia al suo Torino Film Festival. La Fondazione ha riprogrammato l’evento e si presenta all’appuntamento con proiezioni diffuse in presenza e tramite i canali digitali in cui proporre anteprime e film in concorso sullo schermo» ha dichiarato Francesca Leon, Assessora alla Cultura Città di Torino. «Grazie a quanti hanno fatto in modo che nell’anno del ventennale della Film Commission e del Museo del Cinema la città mantenesse uno dei suoi progetti più noti ed apprezzati dal pubblico e dagli operatori. Buon festival a tutti e tutte».

In sala…

Il TFF38, infatti, si svolgerà sia in presenza che online, con eventi diffusi sul territorio. Il luogo deputato alla fruizione dei film, cuore del festiva, rimarrà così la sala cinematografica – o meglio, le sale, che si moltiplicheranno rispetto alle scorse edizioni: ai cinema storici del Torino Film Festival, il Cinema Massimo e il Cinema Classico, si affiancheranno il Ambrosio Cinecafè e le sale di Comunità Acec (Teatro Monterosa, Cinema Teatro Agnelli, Cineteatro Baretti).

Gli organizzatori ci rassicurano sui protocolli di sicurezza: «Nessuno potrà entrare in sala senza un biglietto comprato o ottenuto tramite un accredito».

Tra gli altri luoghi del festival, ci saranno la Film Commission Torino Piemonte, l’Accademia Albertina di Belle Arti, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, la Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo – IC Rita Levi Montalcini Scuola Pascoli, Xké. Il laboratorio della curiosità, MUSA, Le Roi Dancing, Villa d’Agliè e La Stella in città.

«L’edizione di quest’anno avrà questa doppia anima» ha raccontato il direttore del TFF Stefano Francia di Celle. «All’apertura verso il web si affiancherà un forte e rinnovato legame con le realtà cinematografiche e culturali locali. Il mio obiettivo è di declinare i contenuti del festival anche in luoghi insoliti, coinvolgendo interlocutori e pubblici nuovi, alla (ri)scoperta di quello che Torino può dare». …e online

Per la prima volta, tuttavia, il TFF predisporrà anche un “luogo digitale”, con la collaborazione di MyMovies, che metterà a disposizione sulla sua piattaforma una sala virtuale di 500 posti per mettere al pubblico di vedere a distanza tutti i film in concorso.

«Siamo consapevoli che si tratta di un grande cambiamento» ha afferma Enzo Ghigo, presidente del MuseoNazionale del Cinema «che però tiene il passo con i tempi. Il cinema nasce per essere fruito in sala, è quello il suo posto, ma le nuove tecnologie ci permettono di arrivare ovunque, moltiplicando la forza comunicativa della settima arte. È con questo spirito che il TFF sbarca online, senza rinunciare alle sue origini, quando si chiamava ancora Cinema Giovani, trattando molti temi tra cui giustizia sociale e inclusione, visti attraverso l’occhio creativo di giovani cineasti».

E Domenico De Gaetano, direttore del MuseoNazionale del Cinema, ha sottolineato: «Proporre contenuti sia online che in presenza, creare sinergie con il territorio, tentare nuove sfide, uscire dagli spazi fisici, utilizzare tecnologie avanzate: questi sono alcuni degli obiettivi che il museo si è proposto in questo anno in cui, insieme a Film Commission Torino Piemonte, ha festeggiato il ventennale. Il Torino Film Festival li rappresenta tutti, con una nuova linfa, pronto ad aprirsi ai molteplici linguaggi del cinema».

Una nuova identità

Il TFF38 ha scelto, dunque, di trasformarsi e guardare avanti, ma senza dimenticare il passato e tradizione. Nel ripensare la sia identità visiva si è così lasciato ispirare dall’edificio simbolo di Torino, sede del Museo Nazionale del Cinema: la Mole Antonelliana, con la sua stella a dodici punte sulla sommità.

Quella stella si è fatta simbolo, poi poliedro a 12 facce e infine icona: ha ispirato sia il nuovo premio del Torino Film Festival e, grazie allo studio di un modello 3D dell’oggetto – che ha permesso di muovere e sfuocarne le punte, facendolo assomigliare al fascio di luce di un proiettore – il nuovo logo.