David di Donatello 2020, vince Il traditore. Tutti i premiati

Sono stati assegnati ieri sera – 8 maggio 2020 – i David di Donatello 2020, premi che l’Accademia del Cinema Italiano dedica annualmente al meglio della produzione cinematografica nazionale.

Una cerimonia che si è certamente svolta in maniera del tutto insolita, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, che, come sappiamo, sta avendo pesantissime ripercussioni sull’intera industria cinematografica.

Proprio per questo, mentre su Raiuno andava in onda la premiazione della 65a edizione dei David di Donatello condotta da Carlo Conti, con collegamenti in remoto con i vincitori, molti cinema hanno tenuto le loro insegne accese per partecipare al flash mob organizzato da Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), #riaccendilcinema.

Un gesto simbolico in un giorno di celebrazione del cinema italiano, ma anche un messaggio di speranza per un futuro in cui si potrà tornare a vedere in film sul grande schermo.

Il futuro del cinema italiano

Si è parlato anche di questo, durante la serata, con un appello alle maestranze di #siamotutticinema e il messaggio di Dario Franceschini. Il Ministro della Cultura e del Turismo ha parlato di «impegno per gli ammortizzatori sociali per tutto il mondo dello spettacolo». E a proposito di un’eventuale riapertura delle sale? Franceschini ha anticipato che lunedì ci sarà un incontro con il Comitato tecnico scientifico per discutere anche di questo, aggiungendo «abbiamo davanti l’estate, le piazze sono grandi arene in cui le misure di sicurezza sono più facili da applicare».

A vincere i premi per miglior film e miglior regia è stato “Il traditore“ di Marco Bellocchio (qui la nostra recensione), che si è portato a casa anche i riconoscimenti per i miglior attore protagonista, Pierfrancesco Favino, l’attore non protagonista Luigi Lo Cascio, la sceneggiatura originale e il montaggio.

“Pinocchio” di Matteo Garrone ha vinto invece tutti i principali premi tecnici: miglior scenografia, effetti visivi, trucco, costumi e acconciatura. Lo ha seguito “Il primo re” con tre premi, per la miglior fotografia a Daniele Ciprì, per la miglior produzione a Grøenlandia e per il miglior suono.

Ecco tutti i premiati.

I film più premiati

6 PREMI

Il traditore

5 PREMI

Pinocchio

3 PREMI

Il primo re

Tutti i vincitori

MIGLIOR FILM

Il traditore, Marco Bellocchio

MIGLIORE REGIA

Marco Bellocchio, Il traditore

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Pierfrancesco Favino, Il traditore

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Jasmine Trinca, La dea Fortuna

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Luigi Lo Cascio, Il traditore

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria Golino, 5 è il numero perfetto

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE

Phaim Bhuiyan, Bangla

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo, Il traditore

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Maurizio Braucci e Pietro Marcello, Martin Eden

MIGLIOR MONTAGGIO

Francesca Calvelli, Il traditore

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Daniele Ciprì, Il primo re

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Dimitri Capuani, Pinocchio

MIGLIORI COSTUMI

Massimo Cantini Parrini, Pinocchio

MIGLIOR TRUCCO

Dalia Colli e Mark Coulier, Pinocchio

MIGLIORI ACCONCIATURE

Francesco Pegoretti, Pinocchio

MIGLIOR MUSICISTA

L’Orchestra di Piazza Vittorio, per Il flauto magico di piazza Vittorio

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Che vita meravigliosa, di Antonio Diodato, La dea fortuna

MIGLIOR SUONO

Presa diretta: Angelo Bonanni Microfonista: Davide D’ Onofrio Montaggio: Mirko Perri Creazione Suoni: Mauro Eusepi Mix: Michele Mazzucco, Il primo re

MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite, Bong Joon Ho

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Theo Demiris e Rodolfo Migliari, Pinocchio

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Selfie, Agostino Ferrente

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Inverno, Giulio Mastromauro

MIGLIOR PRODUTTORE

Andrea Paris, Matteo Rovere, Il primo re

DAVID DELLO SPETTATORE

Il primo Natale di Ficarra e Picone

DAVID SPECIALE 2020