Gianni Bismark: fuori il nuovo album “Nati diversi”

Correlati

È stato pubblicato venerdì 27 marzo “Nati diversi“, terzo album in studio di Gianni Bismark, disponibile in tutti gli store digitali per Virgin Records.

Il nuovo progetto discografico del rapper romano segna un passo in avanti rispetto al precedente “Re senza corona“, grazie a una esplorazione in territori musicali fino a questo momento da lui poco tracciati, non tradendo ovviamente la matrice propriamente street che ha contrassegnato la sua carriera.

L’artista ha presentato il lavoro, che vanta numerosi featuring con esponenti del mondo urban italiano tra cui spiccano Franco 126, Tedua, Geolier, Quentin40, Sick Luke, 2nd Roof, Chris Nolan, Drone 126 ed Enermies, con queste parole: “Il titolo del disco è un omaggio a tutte quelle persone che si sentono vere in un mondo troppo spesso oggi fatto di costruzioni e finzione. Viviamo circondati da falsi ben costruiti che si mostrano ogni giorno sui social network in un modo ma che nella vita reale non assomigliano affatto ai personaggi che si sono costruiti. Io voglio parlare, raccontare, scrivere per chi come me si sente diverso da tutta questa finzione, si sente uno come tanti, semplice, onesto. Parlo ai miei fratelli e sorelle, e so che ce ne sono tanti là fuoti che rivogliono la verità. nei rapporti, nelle storie, nelle immagini“.