Il Lucania Film Festival in streaming

Il Lucania Film Festival, anche questa domenica, organizza una speciale edizione smart del Festival, che quest’anno sarebbe in programma, il condizionale è d’obbligo, dal 7 all’11 agosto. Dopo l’esperimento del 15 marzo che ha visto protagonisti Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Brunori Sas, Franco Arminio, Mohsen Mackmalbaf, la kermesse cinematografica lucana, replica con una nuova puntata dell’edizione straordinaria da condividere in live streaming sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/LucaniaFF/)

Uno spazio virtuale per continuare a fare cinema e a condividere cultura. Un progetto che prevede una serie di incontri, declinati in diversi format, (cinetalk e lectio magistralis tenute da docenti, critici e autori del cinema italiano e internazionale, proiezioni film in concorso delle passate edizioni, performance musicali e teatrali) che vedranno protagonisti assoluti personalità di spicco nell’ambito del cinema, del teatro e della musica. Con questa iniziativa il Festival aderisce alla campagna virale #iorestoacasa per contrastare la diffusione del Covid-19.

“In queste settimane, durante le quali sentiamo frenata la nostra spontaneità, piegate le nostre abitudini autentiche a modi asettici, si apre un entusiasmante paradosso: la creatività può prendere direzioni inaspettate, coinvolgere un pubblico più ampio e assumere un significato simbolico senza precedenti. Siamo chiamati a rispettare delle regole inusuali che trascendono età, condizioni di vita e consuetudini personali, perché si afferma su di noi un appello più alto, che sovrasta la nostra dimensione individuale; non per soffocarla, ma per farcene trovare una più grande. Ora pratichiamo questa Bellezza a distanza, ma continuando ad essere solidali e responsabili, presto torneremo a raccontarvi le storie sotto quel cielo stellato: ne siamo certi, racconteremo anche questa “Storia”, ha commentato Rocco Calandriello, direttore del Lucania Film Festival.

Ecco il programma di oggi:

BLOCCO 1

h 16:00 / 18:00

Apertura Lavori

Cinetalk con Manuela Gieri – Docente Unibas – “Cinema. Umanesimo e Scienza”

Proiezione Film – Tripe and Onion di Márton Szirmai (Ungheria) – 7 min.

Proiezione Film – The Rule di *Farnoosh Samadi (Iran) – 12 min.

Proiezione Film – Inanimate di *Lucia Bulgheroni (Italia/Regno Unito) – 8 min.

Cinetalk con Giuliani – Ricercatrice presso Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra – “Le paure del contemporaneo, tra filosofia e cinema”

Proiezione Film – La Grande Èvasion di Tommy Redolfi (Francia) – 8 min.

*Diretta con gli autori

▪️BLOCCO 2

h 21:00 / 23:00

Apertura lavori

h 21:00 / 21:30 – Claudio Santamaria, Francesca Barra, Maria Pia Ammirati

h 21:30 / 21:45 – Franco Arminio – “La poesia, quarantena dell’anima”

h 21:45 / 22:15 – Vanessa Scalera, Nando Irene, Francesco Amato

h 22:15 / 23:00 – John Turturro – “Beauty like a gun”