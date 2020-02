Prova Zero: guarda il video di “Mettiti alla prova”

Correlati

Dopo alcuni anni di silenzio tornano sulle scene i Prova Zero, collettivo hip hop fondato da Sexxx nel 1995 insieme ad altri mcs del calibro di Acme, Fellah e Bizza. Il 28 gennaio è stato infatti pubblicato su YouTube “Mettiti alla prova“, brano che sarà distribuito da Artist First.

Il pezzo, che vede la collaborazione della nota interprete del panorama veneto Sofia Borgo, è ispirato alle esperienze vissute in Giappone proprio da Sexxx negli ultimi anni, luogo in cui il leader ha imparato a non arrendersi davanti alle avversità sfidando se stesso prima di tutto il resto.

Attualmente i Prova Zero stanno collaborando con la trasmissione di radio 105 “A me mi piace” condotta da Lodovica Comello, Barti Colucci, Gibba , Teresa Langella e Claudio Cannizzaro.