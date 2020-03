Giacomo Deiana: Single, il nuovo album brano per brano

Correlati

Nuovo disco per il cantautore sardo Giacomo Deiana. La semplicità di una voce e una chitarra acustica, una canzone che si alterna a momenti strumentali, un filo conduttore che probabilmente arriva integro dal suo passato lavoro dal titolo “Pochi Istanti Prima Dell’alba”. Ed è canzone dolce di questa voce a tratti spigolosa e tagliente negli accenti, che forse avrebbe voluto cercare delle chiuse calde e che invece ha sottolineato spesso la durezza delle liriche. Non vedente da quando era giovanissimo, Deiana ha sottolineato tutto questo nel bellissimo video diretto da Marco Oppo del singolo “Serena”… e gioca con le parole a cui restituisce visioni. Una bellissima produzione firmata RadiciMusic.

Giacomo Deiana, “Single” brano per brano

Barcellona-Saragozza

Immaginate un viaggio in treno, un viaggio che parte da Barcellona, attraversa la catalogna, giunge fino al capoluogo aragonese e torna indietro! Una famiglia intera su quel treno, una famiglia che viene da una regione, la Sardegna, nella quale i treni, praticamente, non si usano mai!

Porto Taverna

La cartolina di una caletta incastonata tra Olbia e porto San Paolo, una lingua di sabbia di fronte alla quale si staglia sull’orizzonte il profilo dell’isola di Tavolara.

Piccoli Passi

Un brano che descrive la difficile ma inesorabile risalita di un cuore sofferente eppure coraggioso e determinato.

Aredhel

Un paesaggio notturno, boscoso, un piccolo valzer che tratteggia l’esile figura di un misterioso personaggio femminile che si aggira tra fronde e raggi lunari.

Vadinho

Questo brano è dedicato al celebre personaggio Del famoso autore brasiliano G. Amado. Vadino, infatti, è il primo marito di donna Flor nel romanzo donna Flor e i suoi due mariti. Il carattere fortemente ritmico del brano suggerisce l’allegria e la spensieratezza dell’impareggiabile canaglia che tutti i lettori di questo romanzo non hanno potuto fare a meno di amare!

Tutto Tramonta

Questo brano, il cui testo è formato esclusivamente da parole che iniziano con la Lettera t, parla di come sia importante l’incontro tra due persone che hanno molto vissuto e molto sofferto. Tutto tramonta significa che tutto passa, anche le cose più brutte.

Il Valzer Della Domenica

Non sono certo il primo a parlare di quanto può essere noiosa e spiacevole l’atmosfera di attesa che si crea la domenica pomeriggio, fine del tempo dedicato agli affetti e allo svago in vista della ripresa della settimana lavorativa! Ovviamente il tema si è prestato ad un approccio in fin dei conti ironico.

Serena

Anche questo brano è un tautogramma, stavolta con la lettera S, e tratta del tema della gelosia! A differenza degli altri brani ho voluto utilizzare per questo brano dal carattere decisamente pop esclusivamente chitarra acustica ed elettrica.